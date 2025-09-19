আজকের কৌতুক: প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি
প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি
প্রেমিকা: তুমি কি আমাকে চাঁদ-তারা এনে দেবে?
প্রেমিক: অবশ্যই, কিন্তু আগে এক কাপ চা খাই, তারপর শুরু করি।
প্রেমিকা: চা শেষ না হলে ভালোবাসা শুরু হয় না নাকি?
প্রেমিক: না, আমি তো এনার্জি ছাড়া মহাকাশে উঠতে পারব না!
****
জ্ঞান নাকি টাকা, কোনটা নেবেন
১ম বন্ধু: আচ্ছা তোকে যদি জ্ঞান আর টাকা এ দুটোর মধ্যে একটা নিতে বলি তাহলে তুই কোনটা নিবি?
২য় বন্ধু: আমি টাকাটাই নেব।
১ম বন্ধু: আমি হলে কি জ্ঞানই নিতাম।
২য় বন্ধু: যার যেটা অভাব সে তো সেটাই নেবে।
****
স্বামীর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?
স্ত্রী: শুনছো? তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী ছিল?
স্বামী (একটু ভেবে): চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া।
স্ত্রী: আমি ভেবেছিলাম বলবে আমাকে বিয়ে করা!
স্বামী (মুচকি হেসে): আরে, ওইটা তো চাকরি ছেড়ে দেওয়ার রেজাল্ট ছিল!
কেএসকে/জিকেএস