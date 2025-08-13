  2. ক্যাম্পাস

রাবিতে স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের লিফলেট বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অকার্যকর থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু) বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ ক্যাম্পেইন শুরু করেছে স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপাড়া মেয়েদের হলের সামনে বুথ বসিয়ে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থীর হাতে লিফলেট তুলে দেয় সংগঠনটি। আগামীকালও একই স্থানে এবং পরের সপ্তাহে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে এ কার্যক্রম চলবে বলে জানান তারা।

এ বিষয়ে স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফাহির আমিন বলেন, ‘ছাত্রসংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিতের প্ল্যাটফর্ম। আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে আমরা ক্যাম্পেইন চালাচ্ছি। আজ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ১৫০০ নারী শিক্ষার্থীর মাঝে লিফলেট বিতরণ করেছি। আজ ও আগামীকাল মেয়েদের হল এলাকায় ক্যাম্পেইন চলবে। এরপর পুরো ক্যাম্পাসে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এদিকে লিফলেট পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝেও এক ধরনের উৎসাহ দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সামিয়া ইসলাম বলেন, ‘রাকসু সম্পর্কে আগে খুব বেশি জানতাম না। এ লিফলেট পড়ে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। এখন বুঝতে পারছি, শিক্ষার্থীদের জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।’

আরেক শিক্ষার্থী নাদিয়া জাহান বলেন, ‘রাকসু শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেশি হওয়া দরকার।’

সার্বিক বিষয়ে স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফাহিম রেজা বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে রাকসু অকার্যকর। শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ রাকসু সম্পর্কে অজ্ঞ বা পর্যাপ্ত তথ্য জানে না। এ পরিস্থিতিতে আমরা প্রাথমিক তথ্যবহুল লিফলেট বিতরণ করছি। আজ দুপুর পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ লিফলেট বিতরণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেছে। আজ ও আগামীকাল পশ্চিমপাড়া এলাকায় এবং পরের সপ্তাহে ক্যাম্পাসজুড়ে এ কার্যক্রম চলবে।’

