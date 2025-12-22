  2. দেশজুড়ে

সিলেটে দোকানপাট খোলা রাখার সময় বাড়লো আরও এক ঘণ্টা

প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটে দোকানপাট খোলা রাখার সময় বাড়লো আরও এক ঘণ্টা

সিলেট নগরীতে দোকানপাট খোলা রাখার সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংশোধিত এই আদেশ অনুযায়ী-মিষ্টির দোকান, মুদি মালামালের দোকান ও কাঁচাবাজার রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। আজ থেকেই কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এর আগে গত ৭ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এক আদেশে সিলেট নগরীতে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান ছাড়া সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রাত সাড়ে ৯টার পর বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

সিলেটের প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান অনেকে। এরই প্রেক্ষিতে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসএমপি।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাতে এসএমপির পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নগরীর সব খাবার হোটেল, রেস্তোরাঁ, আবাসিক হোটেল, ওষুধের ফার্মেসি, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সার্বক্ষণিক খোলা থাকবে। মিষ্টির দোকান, মুদি মালামালের দোকান ও কাঁচাবাজার রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে।

এছাড়া অন্যান্য সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রাত সাড়ে ৯টা এবং হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.) মাজার সংলগ্ন এলাকার স্যুভেনির দোকানগুলো রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে।

আজ থেকেই এ আদেশ কার্যকর করা হবে। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে এসএমপি।


