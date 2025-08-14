  2. ক্যাম্পাস

গণবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
গণবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী—আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) গকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল আলম এ তফসিল ঘোষণা করেন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট গকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ করা হবে ২১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৫ আগস্ট প্রকাশিত হবে।

২৬ থেকে ২৮ আগস্ট বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র বিতরণ এবং ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। ২-৪ সেপ্টেম্বর হবে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই।

প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ পাবে ৮ সেপ্টেম্বর, আপত্তি গ্রহণ ও শুনানি হবে ৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ১১ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

২৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণের পর সেদিনই ফল ঘোষণা করা হবে। তবে তফসিলে আচরণবিধি ও প্রচারণার সময়সূচি এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশনার ও প্রক্টরিয়াল বডির সভাপতি রফিকুল আলম বলেন, পর্যায়ক্রমে বাকি বিষয়গুলো জানানো হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

