জাকসুর তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
দ্বিতীয়বারের মতো ঘোষণা হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের তফসিল। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে এ তফসিল ঘোষণা করেন।
তফসিল অনুযায়ী, খসড়া ভোটার তালিকা ও খসড়া আচরণবিধি প্রকাশ ১০ আগস্ট। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও চূড়ান্ত আচরণবিধি প্রকাশ ১৭ আগস্ট। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও মনোনয়ন জমাদান ১৮ আগস্ট। খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২৫ আগস্ট, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট। ১১ তারিখ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সবশেষ জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। দীর্ঘ ৩২ বছর পর আবার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গত ৩০ এপ্রিল প্রথমবার তফসিল ঘোষণা হলেও পেছানো হয়েছে নির্বাচন।
সৈকত ইসলাম/এসআর/জিকেএস