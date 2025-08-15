১৫ আগস্টের প্রথম প্রহরে ঢাবিতে ডিজে পার্টি, শিক্ষার্থীদের উল্লাস
১৫ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) একাধিক ডিজে পার্টি উদযাপন করছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এতে বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) প্রথম প্রহরের শিক্ষার্থীদের ডিজে পার্টি করে উল্লাস করতে থাকেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন হল ও কবি জসিম উদ্দিন হলে ডিজে গানের তালে তালে নাচে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীরা জানান, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে আগস্ট মাসে হলের শিক্ষার্থীদের অন্তত ৪০-৪৫টি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে হতো। তবে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। পরে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। স্বৈরাচার পতনের পর এ বছরের আগস্ট আমাদের জন্য ভিন্ন। বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে না। এজন্য আমরা মুক্ত পরিবেশে আনন্দ করছি।
কেএএ/