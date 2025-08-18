ডাকসুতে শিবিরের প্যানেল থেকে লড়বেন যে ৪ নারী শিক্ষার্থী

ডাকসুতে শিবিরের প্যানেল থেকে লড়বেন যে ৪ নারী শিক্ষার্থী
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে চারজন নারী শিক্ষার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।এদের মধ্যে দুইজন সম্পাদক ও দুইজন সদস্য পদে লড়বেন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১টায় ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এই চার নারী শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে, ইনকিলাব মঞ্চের ফাতিমা তাসনিম জুমা। তিনি সুফিয়া কামাল হলের ২০২১-২২ সেশনের আবাসিক শিক্ষার্থী। জুমা লড়বেন মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে।
এছাড়া কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে লড়বেন ইংরেজি বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের উম্মে সালমা। তিনি সুফিয়া কামাল হলের অনাবসিক শিক্ষার্থী।
অপরদিকে, ঢাবি ছাত্রী সংস্থার সভানেত্রী সাবিকুন্নাহার তামান্না লড়বেন সদস্য পদে। তিনি ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। আর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী আফাসানা আক্তার এই প্যানেলে থাকবেন সদস্য পদে। তিনি কুয়েত-মৈত্রী হলের শিক্ষার্থী।
