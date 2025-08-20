ডাকসু নির্বাচন
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এ কার্যক্রম।
এর আগে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময়সীমা আরও একদিন বাড়ায় নির্বাচন কমিশন। সোমবার (১৮ আগস্ট) ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক সংবাদ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
- আরও পড়ুন:
- বর্ধিত সময়ে মনোনয়ন ফরম নিলেন আরও ৯৩ জন
ডাকসুতে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল, জিএস হামিম
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার। সেদিন আরও ৯৩ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এতে সর্বমোট ফরম বিক্রি হয়েছে ৬৫৮টি। অন্যদিকে, জমা দিয়েছেন ১০৬ জন। বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এ কার্যক্রম।
তফসিল অনুযায়ী, ডাকসুতে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৫ আগস্ট। পরদিন প্রকাশ করা হবে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭৭৫। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন। আর ভোট হওয়ার কথা ৯ সেপ্টেম্বর।
এফএআর/এসএনআর/জেআইএম