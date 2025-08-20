শহীদ আবু সাঈদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানালেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ‘শহীদ আবু সাঈদ স্মৃতিস্মম্ভ’ পরিদর্শন শেষে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
বুধবার (২০ আগস্ট ) বিকেলে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে (পার্কের মোড়) তাকে অভ্যর্থনা জানান বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশলবিনিময় করেন উপদেষ্টা।
এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী, রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সালসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শহীদ আবু সাঈদের সহযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘শহীদ আবু সাঈদ শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ছিলেন একটি আদর্শের নাম। তার আত্মত্যাগ আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।’
এর আগে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ইউনিয়ন ও কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার রমনা ইউনিয়নের সংযোগকারী তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত এক হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ ‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। পরে তিনি রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জুলাই ৩৬ গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে যোগ দেন।
এসময় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনডোর ও আউটডোর স্টেডিয়াম এবং যাতায়াত সমস্যার সমাধানে দুটি বাস প্রদানে উপদেষ্টার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর রশিদ, রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সালসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
ফারহান সাদিক সাজু/এসআর/এমএস