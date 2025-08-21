বাকৃবিতে পরিবহন ব্যবস্থাপনায় নতুন সিস্টেম

বাকৃবিতে পরিবহন ব্যবস্থাপনায় নতুন সিস্টেম
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) অনলাইন যানবাহন রিকুইজিশন ও জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থাপনা আরও সহজ ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখায় এ সিস্টেমের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখার পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. গোলজারুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ূন কবির, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান সরকার, সোনালী দলের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আহমদ খায়রুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রুস্তম আলী জানান, শিক্ষক-কর্মকর্তারা এখন নিজেদের ইআরপি প্রোফাইল থেকে সহজে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন। এতে গাড়ির নম্বর, চালকের নাম, কোন গাড়ি পাওয়া যাবে, যাবতীয় সব তথ্য দেখা যাবে এবং এক ক্লিকেই বুকিং সম্পন্ন হবে। পুরো সফটওয়্যারটি তৈরি করেছে বাকৃবির আইসিটি সেল এবং জিপিএস ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন করেছে কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা কমিটি। ভর্তি পরীক্ষার জন্য কেনা ২০টি জিপিএস যন্ত্রের মধ্যে বর্তমানে চারটি দূরপাল্লার গাড়িতে ব্যবহার হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব গাড়িতে যুক্ত করা হবে।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. কে. ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, পরিবহন শাখায় অনলাইন রিকুইজিশন ও ট্র্যাকিং চালুর মাধ্যমে নতুন দিগন্তের সূচনা হল। সিস্টেমটি পুরোপুরি কার্যকর হতে কিছু সময় লাগবে, তবে এটি হবে সবার জন্য কল্যাণকর ও অনুপ্রেরণার।
