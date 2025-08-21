চাকসুতে নতুন চার পদ সংযোজনের দাবি বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদে (চাকসু) নতুন চারটি পদ সংযোজনের দাবি জানিয়েছে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী। নতুন চারটি পদ হলো আদিবাসী অধিকার বিষয়ক সম্পাদক, পরিবহন সম্পাদক, কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক এবং অনুষদভিত্তিক সম্পাদক।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেলা আড়াইটায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির অফিসে ‘চাকসু গঠনতন্ত্রের সংস্কার প্রস্তাবনা ও দ্রুততম সময়ে তফসিল ঘোষণার’ দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তারা।
লিখিত বক্তব্যে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী চবি শাখার সভাপতি জশদ জাকির নতুন চার সম্পাদক পদ সংযোজন প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদ; অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ভৌগোলিক কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। পাহাড় থেকে সমতলে এমনকি এ বিশ্ববিদ্যালয়েও আদিবাসীরা বঞ্চিত ও অবহেলিত থাকার দরুন 'আদিবাসী অধিকার বিষয়ক সম্পাদক' পদ থাকা অত্যাবশ্যক। সম্পাদক আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হবেন এবং এই সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে যাবেন।
সংবাদ সম্মেলনে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সহ-সভাপতি রেদুয়ান আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক রাম্নাসাইন মারমা, দপ্তর সম্পাদক শাহ জাহান-জান, রাজনৈতিক শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আহমেদ মুগ্ধ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোশরেফুল হক রাকিবসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
