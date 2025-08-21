  2. ক্যাম্পাস

তাবিথ আউয়াল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামের উন্নয়নে কাজ করবে বাফুফে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেছেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামের উন্নয়নে কাজ করবে বাফুফে।’

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ডেমোক্রেটিব ফর অল উইমেন আন্তঃহল ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি।

তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে চাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এরকম বড় একটা স্টেডিয়াম হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিশ্বাস করে শিক্ষার জায়গাটা আরও চর্চা করতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে স্টেডিয়াম হবে প্রতিটি স্কুলের সামনে মাঠ হবে। বর্তমানে এ স্টেডিয়ামটি আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাফুফের পক্ষ থেকে স্টেডিয়ামটি উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। স্টেডিয়ামের সামনে মিনি স্টেডিয়াম করার দাবিটি আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পেয়েছি।’

শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহীর সভাপতিত্বে এসময় প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আমানউল্লাহ আমান।


মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ

