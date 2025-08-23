  2. ক্যাম্পাস

রোববার থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে
রোববার (২৪ আগস্ট)। নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. সেতাউর রহমান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী রোববার থেকেই মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে। আমরা এরই মধ্যে প্রভোস্টদের অবহিত করেছি। এছাড়া প্রতিটি আবাসিক হলে দুজন করে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে নির্ধারিত সময়ে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু না করা, টানা দুবার তফসিল পুনর্বিন্যাস, রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসি সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন আয়োজন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এরইমধ্যে পদত্যাগও করেছেন সিইসি অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার পিএসসি সদস্য হওয়ার পর রাকসু কার্যক্রম কীভাবে চলছে, এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. রহমান বলেন, ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করলেও নির্বাচনী কার্যক্রম আমরা চালিয়ে নিচ্ছি। মনোনয়ন বিতরণের সব কার্যক্রমও আমরা শেষ করেছি।

বিষয়টি নিয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দীন জানান, রাকসু নির্বাচনের কোনো কার্যক্রমই থেমে থাকবে না। মনোনয়নপত্র বিতরণ নির্ধারিত সময়ই শুরু হবে। এ নিয়ে কমিশনের সিনিয়র কয়েকজন কাজ করছেন।

এদিকে রাকসু অফিস সূত্রে জানা গেছে, রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর জন্য ৫০০ টাকা এবং হল ছাত্র সংসদের জন্য ৪০০ টাকা অগ্রণী ব্যাংক রাবি শাখায় জমা দিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র, প্রধান রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে (কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়, রাকসু) এবং হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসার/প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ব্যাংক স্লিপ জমা দিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

