রাকসুর প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিলেন নিশা আক্তার

রাকসুর প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিলেন নিশা আক্তার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসুর) নির্বাচনে প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন বাংলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের মোছা. নিশা আক্তার। তিনি স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে ‘নারী বিষয়ক সম্পাদক’ পদে মনোনয়ন নিয়েছেন।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর ১২টায় রাকসু কার্যালয়ে রাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. সেতাউর রহমানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করেন।
সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। রাকসু কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সংসদের এবং নিজ নিজ হলে হলের মনোনয়নপত্র দেওয়া হচ্ছে।
মনোনয়ন নেওয়ার পর নিশা আক্তার বলেন, নারী শিক্ষার্থীদের রাকসু নির্বাচনে আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে আমি প্রথম নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আমার প্রত্যাশা নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলা, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের পূর্ণ আবাসিকতার সুযোগ সৃষ্টি করা, হলের ডাইনিংয়ের খাবারের মান উন্নয়ন করা ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা।
তিনি আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাকে নারী প্রার্থী হিসেবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জিকেএস