ফজলুর রহমানের কুশপুতুল দাহ ও ছবিতে গণজুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমান কর্তৃক জুলাই শক্তিকে ‘কালো শক্তি’ ও সংগঠকদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ বলার প্রতিবাদে তার কুশপুতুল দাহ ও গণজুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শাহবাগ জাদুঘরের সামনে এই কর্মসূচি পালন করবে সংগঠনটি।
একই বিষয়ের প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস)। তারা বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে কর্মসূচি পালন করবে।
এ বিষয়ে বাগছাস জানায়, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমান কর্তৃক জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে অবমাননাকর বক্তৃতা প্রদান ও গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার ভাষায় ‘রাজাকার’ সম্বোধনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুতুল দাহ করা হবে। দল-মত নির্বিশেষে জুলাইয়ের পক্ষের সব শক্তিকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাই।
একটি টকশোতে সম্প্রতি বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান ৫ আগস্ট সংগঠনকারীদের কালোশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি তাদের রাজাকারের বাচ্চা বলেও মন্তব্য করেন। এর প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে, ফজলুর রহমানের ধৃষ্টতার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করার ঘোষণা দিয়েছে ডাকসুর সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ। আজ (রোববার) বিকেল সাড়ে ৪টায় মধুর ক্যান্টিনে এটি অনুষ্ঠিত হবে।
এমএইচএ/এএমএ/জিকেএস