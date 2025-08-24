চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ২৮ আগস্ট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে ২৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার। শিগগগির প্রকাশ করা হবে নির্বাচনী আচরণবিধিও।
রোববার (২৪ আগস্ট) চাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন জাগো নিউজকে তফসিল ঘোষণার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, চাকসুর কাজগুলো আমরা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি। আশা করা যায় বৃহস্পতিবার আমরা তফসিল ঘোষণা করতে পারবো। চাকসু ভবনের দোতলায় আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করেছি। আজকের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ হবে বলে আশা করছি। শিগগির আমরা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা পাব।
চাকসু কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। আমরা এ সপ্তাহের শেষে তফসিল ঘোষণা করবো।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন বলেন, চাকসু নির্বাচন নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। আমরা বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমরা তফসিল ঘোষণা করব। কবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটাও জানতে পারবেন।
এবারের চাকসু নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন। কমিটির সদস্যসচিব শহীদ আব্দুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
অন্যান্য সদস্যরা হলেন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৈয়ব চৌধুরী (ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ); অধ্যাপক ড. মু. আফর উল্লাহ তালুকদার (ডিন, আইন অনুষদ); অধ্যাপক ড. বেগম ইসমত আরা হক (প্রভোস্ট, শামসুন নাহার হল); অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন (পরিচালক, ছাত্র-ছাত্রী পরামর্শ ও নির্দেশনা কেন্দ্র); অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ (প্রক্টর); অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক ড. আমির মুহাম্মদ নসরুল্লাহ (লোকপ্রশাসন বিভাগ); অধ্যাপক ড. রুমানা আক্তার (সভাপতি, মনোবিজ্ঞান বিভাগ); অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান চৌধুরী (ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস); সহকারী অধ্যাপক গোলাম হোসেন হাবীব (ইংরেজি বিভাগ)।
কমিটির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রো ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।
১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়বার নির্বাচনের আয়োজন করতে পেরেছে কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এরপর ছাত্র সংগঠন মুখোমুখি অবস্থান, কয়েক দফা সংঘর্ষ ও উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।
