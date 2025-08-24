  2. ক্যাম্পাস

ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী আবিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
হলের রিডিংরুমে প্রচারণা চালাচ্ছেন আবিদুল ইসলাম খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ রয়েছে, আবাসিক হলের রিডিংরুমে (পাঠকক্ষ) প্রবেশ করে তাকে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী হলের রিডিংরুমে কোনো নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।

আবিদুল ইসলাম খানের রিডিংরুমে প্রচারণা চালানোর এমন একটি ভিডিও জাগো নিউজের হাতে এসেছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, আবিদুল ইসলাম আবাসিক হলের রিডিংরুমে প্রবেশ করে সেখানে পড়তে থাকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে করমর্দন (হ্যান্ডশেক) করছেন। যতজন শিক্ষার্থী রিডিংরুমে পড়ছিলেন সবার কাছে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন ও দোয়া চাচ্ছিলেন। এসময় তাকে কয়েকজনের সঙ্গে কোলাকুলিও করতে দেখা যায়।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ এর নির্বাচনী বিধিমালা ৬ এর (চ) অনুযায়ী ‘পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এমন কোনো স্থানে (যেমন-শ্রেণিকক্ষ, পাঠকক্ষ, পরীক্ষার হল ইত্যাদি) সভা/সমাবেশ বা নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও করিডোরে মিছিল করা যাবে না।’ এই বিধিমালা অনুযায়ী ছাত্রদলের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।

এদিকে নির্বাচনী বিধিমালা ১৭ ধারা অনুযায়ী ‘কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থিতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার অথবা রাষ্ট্রীয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অন্য যে কোনো দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।’

অভিযোগের বিষয়ে জানতে আবিদুল ইসলাম খানের মোবাইলে কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী বলেন, ‘কেউ যদি আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করে তাহলে আমরা তদন্ত সাপেক্ষে সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’

