আগেও মজলুম ছিলাম, এখনো আছি: আবিদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, আমরা আগে মজলুম ছিলাম। ৫ আগস্ট পরবর্তী এই এক বছরেও ঢাবি ক্যাম্পাসে আমরা মজলুম আছি।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে ডাকসুর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এসব কথা বলেন তিনি।
আবিদ বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তীসময়ে আমরা একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বারবার প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের নামে আমাদের বারবার বাধা দেওয়া হয়েছে।
আবিদ বলেন, আমরা একমাত্র ছাত্রসংগঠন, যাদের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পূর্ণাঙ্গ স্টেক থাকার পরও সেটি কাজে লাগিয়ে কোনো অনাধিকার চর্চা করিনি। সচিবালয়ে যাইনি, কোনো মন্ত্রণালয়ে যাইনি। আমরা আমাদের স্বচ্ছতার প্রাথমিক প্রমাণ দিয়েছি।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, হলগুলোতে আমাদের নারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ছাত্রলীগের আতিকাকে যেভাবে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের নারী নেতাকর্মীদেরও নাকি সেভাবে বের করে দেওয়া হবে।
ছাত্রদলের জিএস পদপ্রার্থী তানভীর বারী হামিম বলেন, প্রত্যেকটা সংগঠন আমাদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। অথচ আমরা দেখেছি আচরণবিধি ভঙ্গ করে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য গতকাল টিএসসিতে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করেছে। আমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।
