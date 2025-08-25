জাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিদেশি শিক্ষার্থী আবিদ

  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচনে একমাত্র বিদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন আবিদ খান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে একমাত্র বিদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মো. আবিদ খান। তিনি কেন্দ্রীয় সংসদে সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক পদের জন্য লড়বেন।

আবিদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ৪৮তম শিক্ষার্থী। তিনি জাতীয়তায় একজন নেপালি।

নেপালের শ্রী বেঙ্গ শা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ন্যাশনাল ইনফোটেক কলেজ বিরগুঞ্জ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন আবিদ খান। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হন।

এর আগে বাংলাদেশ ফার্মেসি সংস্থা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিদেশি এই শিক্ষার্থী।

আবিদ খান বলেন, ‌‘একজন বিদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় সংসদে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত। সামনের যাত্রায় সবার দোয়াপ্রার্থী। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।’

