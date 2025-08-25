রোকেয়া হলে রাতে থাকা নিয়ে বিতর্ক, উমামার দুঃখ প্রকাশ

রোকেয়া হলে রাতে থাকা নিয়ে বিতর্ক, উমামার দুঃখ প্রকাশ
নিয়মবহির্ভূতভাবে এক রাত রোকেয়া হলে থাকার কারণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপিপ্রার্থী উমামা ফাতেমা।
দুঃখ প্রকাশ করে রোকেয়া হল প্রশাসনের কাছে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। উমামা ফাতেমা ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থী হিসেবে ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন।
সোমবার (২৫ আগস্ট) উমামা ফাতেমা নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এ তথ্য জানান।
উমামা ফাতেমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।
আবেদনপত্রে ছাত্র ফেডারেশনের ঢাবি শাখার সাবেক আহ্বায়ক উমামা লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী এক হলের ছাত্রী অন্য হলে অবস্থান করতে পারেন না। দীর্ঘদিন মানসিক ও শারীরিক চাপে থাকায় তিনি রোকেয়া হলে এক বান্ধবীর সঙ্গে রোববার (২৪ আগস্ট) রাত ১০টার আগে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে, তিনি রাত দেড়টায় হলে প্রবেশ করেছেন, যা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। নিয়ম ভঙ্গ করে হলে অবস্থান করার জন্য আবেদনপত্রে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, কোনো ধরনের নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে তিনি হলে যাননি। রাত সাড়ে ৩টার দিকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর বিষয়টি জানতে পেরে তিনি নিজেই হল প্রাধ্যক্ষকে ফোন করে নিয়ম ভঙ্গের দায় স্বীকার করেন।
আবেদনপত্রে উমামা ছাত্রীদের যাতায়াত সহজ করতে বিশেষ অনুমতিসাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বা হলের পরিচয়পত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে এক হলের শিক্ষার্থীকে অন্য হলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার অনুরোধও জানান।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রীদের হলে রাত ১০টার পর আবাসিক শিক্ষার্থী ছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থী, অন্য হলের শিক্ষার্থী, এমনকি আবাসিক শিক্ষার্থীদের অতিথিরাও প্রবেশ করতে পারেন না।
