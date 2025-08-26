ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি ডাকসু ভিপিপ্রার্থী আবিদের

ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি ডাকসু ভিপিপ্রার্থী আবিদের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ছাত্রদলের মনোনীত ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
আবিদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ব্যবস্থায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ সম্ভব হবে না।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই অভিযোগ করে কেন্দ্র বাড়ানোর দাবি জানান।
আবিদ বলেন, ডাকসু নির্বাচন কমিশন আচরণবিধি শুনিয়েছে, কিন্তু প্রার্থীদের মতামত গ্রহণ করেনি। প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের জন্য মাত্র আটটি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ মিলিয়ে প্রতিজনকে ৪১টি ভোট দিতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ। এক ঘণ্টায় একটি বুথে সর্বোচ্চ ৪০-৫০ ভোট দেওয়া সম্ভব। যদি ২০টি বুথ থাকে, তবুও দিনে এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ ভোটের বেশি কাস্ট সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আটটি ভোটকেন্দ্র দিয়ে কোনোভাবেই সব শিক্ষার্থীর ভোট নিশ্চিত করা যাবে না।
তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্র না বাড়ালে ২০১৯ সালের মতো আবারও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ফেক লাইন তৈরি হতে পারে। ভেতরে ছাত্রলীগ দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ঢুকতে পারেননি। এবারও অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা যদি দেরিতে আসেন, তবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।
