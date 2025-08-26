  2. ক্যাম্পাস

তৃতীয় দিনের মতো চলছে রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
তৃতীয় দিনের মতো চলছে রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ
মনোনয়ন নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা/ছবি-জাগো নিউজ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে তৃতীয় দিনের মতো চলছে মনোনয়ন বিতরণ।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন বিতরণ। এখন পর্যন্ত মনোনয়ন নিয়েছেন ৪৮ জন। ভিপি পদে দুজন, জিএস পদে তিনজন এবং অন্যান্য পদে মনোনয়ন নিয়েছেন আরও ৪৩ জন শিক্ষার্থী।

সকাল থেকেই প্রার্থীরা দলে দলে এসে মনোনয়ন নিচ্ছেন। কেউ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আবার কেউবা স্ত্রী নিয়ে আসছেন। তবে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে এখনো কেউ মনোনয়ন নেননি। যারা নিয়েছেন তারা সবাই স্বতন্ত্র প্রার্থী।

আরও পড়ুন:

জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে মনোনয়ন নেওয়া গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান হোসেন বলেন, ‌‘আজকের পরিবেশটা অনেক আমেজপূর্ণ। তবে অনেকে এখনো মনোনয়ন নেননি। অনেকে দেখছি শোডাউন দিয়ে মনোনয়ন নিচ্ছেন। আমি এই কালচার থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিয়েছি। নির্বাচন নিয়ে আমি আশাবাদী।’

তৃতীয় দিনের মতো চলছে রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ

সহকারী সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন নিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এস এম রিজন। তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে প্রশাসনের বেশ ঘাটতি আছ। কোনো ধরনের সেমিনার, লিফলেট বিতরণ বা প্রচারণা নেই। মনে হচ্ছে কোনো একটা ক্লাবের নির্বাচন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে একটা আমেজ তৈরি হবে সেটার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা ৩৫ বছর যে বঞ্চনার শিকার তার একটা প্রতিফলন হতে যাচ্ছে রাকুস নির্বাচনে। আশা করি অত্যন্ত সুন্দর একটা রাকসু আমাদের শিক্ষার্থীরা উপহার দেবে।’

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।