ডাকসু নির্বাচন
চারুকলায় শিবিরের ফেস্টুন ফেলে দিলো দুর্বৃত্তরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হলো আজ। প্রচারণা ঘিরে ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট বিতরণ চলছে ক্যাম্পাসে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ফেস্টুন টানানোর কিছুক্ষণের মাথায় সেটা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ব্যানার টানানোর মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করে এই প্যানেল। তবে, চারুকলা অনুষদে শিবিরের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের ছবি সম্বলিত ফেস্টুন টানানোর পরে সেটা ফেলে দেওয়া হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, চারুকলা অনুষদে কাঁঠাল গাছতলায় একটি ফেস্টুন এবং কিছুটা দূরে আরেকটি ফেস্টুন উল্টে ফেলে রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন
- ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি ডাকসু ভিপিপ্রার্থী আবিদের
- ডাকসু নির্বাচন ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা, মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী
ডাকসুর আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের ক্ষতিসাধন করা যাবে না। তবে, এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা এখনো জানা যায়নি।
এ বিষয়ে ঢাবি শাখা শিবির সভাপতি ও প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, আমরা এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানাবো। এটা ছাত্রলীগের কাজ হতে পারে, আবার অন্য কারও কাজও হতে পারে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। এটা কারা করছে তা নির্বাচন কমিশনকে খুঁজে বের করতে হবে।
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, আমরা এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এফএআর/কেএসআর/এমএস