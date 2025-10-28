জনদুর্ভোগ কমাতে গুচ্ছে থাকার সিদ্ধান্ত বাকৃবির
আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষেও কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী ভর্তি করবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। গুচ্ছ পদ্ধতি থেকে সরে আসার বিষয়ে আলোচনার পরও শেষ পর্যন্ত সরকারিভাবে গুচ্ছে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাকৃবি রেজিস্ট্রার ও কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব কৃষিবিদ ড. মো. হেলাল উদ্দীন।
তিনি বলেন, এবারও গুচ্ছ পদ্ধতিতেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কৃষি গুচ্ছে থাকার বিষয়ে আজ সরকারি নির্দেশনা পাওয়া গেছে। জনগণের দুর্ভোগ কমাতে এবং সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রেখে আমরা গুচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেব।
এর আগে গত শিক্ষাবর্ষেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে বাকৃবি শেষ পর্যন্ত গুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এ বছর গুচ্ছ থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগের ধারাতেই ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
এনএইচআর/এমএস