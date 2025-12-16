  2. ক্যাম্পাস

বিজয় দিবসে ঢাবিতে গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ, ঘৃণা প্রদর্শন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাবিতে গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করে বিজয় দিবস উদযাপন করেন শিক্ষার্থীরা

মহান বিজয় দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করে ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল সাধারণ শিক্ষার্থী।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের সামনে এ জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় শিক্ষার্থীরা গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপের পাশাপাশি ‘পাকিস্তানের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের এই বাংলায় ঠাঁই নাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

সেখানে উপস্থিত আহসান উল্লাহ নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে গোলাম আযম ও নিজামীরা। তাদের উত্তরসূরিরা আজও মহান মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমরা দেখেছি, এ বছর ইসলামী ছাত্রশিবির গোলাম আযমকে ‘এদেশের সূর্যসন্তান’ আখ্যা দিয়ে কর্মসূচি করেছে। আমরা সেটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।

তিনি বলেন, রাজাকারদের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বিজয় দিবসে আমরা গোলাম আযমের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছি।

অন্য এক শিক্ষার্থী বলেন, বিজয় দিবস শুধু উদযাপনের দিন নয়; একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান জানানোরও দিন।

শিক্ষার্থীরা এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যতেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান।

