ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরীফ ওসমান বিন হাদির সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ‘স্টুডেন্ট ফর সভরেন্টি’ নামক একটি সংগঠন। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বটতলায় এ আয়োজন করে সংগঠনটি।

মিলাদ মাহফিলে ঢাবির সহকারী প্রক্টর রফিকুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাসীরা মনে করেছিল শরীফ ওসমান হাদিকে হত্যা করলে সব সত্যকে শেষ করা যাবে, জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটকে শেষ করা যাবে। কিন্তু আমরা দেখলাম হাদি বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় থাকলেও জুলাই বিপ্লবে অংশ নেওয়া হাজারো হাদি তার সেই সত্য প্রচার করছে।

এসময় তিনি ওসমান হাদির সুস্থতা কামনা করে দ্রুত ফিরে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

মিলাদ পরবর্তী সম্মিলিত মোনাজাতে ওসমান হাদির সুস্থতা কামনা করেন উপস্থিত শিক্ষার্থীরা। এসময় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ বাংলাদেশের সব মানুষের মঙ্গল কামনায় তারা দোয়া করেন।

এফএআর/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।