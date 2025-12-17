ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে জাতীয় ছাত্রশক্তির দোয়া মাহফিল

ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে জাতীয় ছাত্রশক্তির দোয়া মাহফিল
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদে এ দোয়া মাহফিল হয়। এতে হাদির আরোগ্য কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
অনুষ্ঠানে জাতীয় ছাত্রশক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, সন্ত্রাসী হামলায় আহত হাদির দ্রুত সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনে দোয়া চেয়ে এ আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এফএআর/একিউএফ