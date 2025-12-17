  2. ক্যাম্পাস

ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে জাতীয় ছাত্রশক্তির দোয়া মাহফিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে জাতীয় ছাত্রশক্তির দোয়া মাহফিল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিল/ছবি: জাগো নিউজ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদে এ দোয়া মাহফিল হয়। এতে হাদির আরোগ্য কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে জাতীয় ছাত্রশক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, সন্ত্রাসী হামলায় আহত হাদির দ্রুত সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনে দোয়া চেয়ে এ আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এফএআর/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।