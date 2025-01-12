  2. ক্যাম্পাস

ডাকসুর উদ্যোগে বিজয় থেকে বিজয়ে নাট্যোৎসব

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ১২:৪৫ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ডাকসুর উদ্যোগে বিজয় থেকে বিজয়ে নাট্যোৎসব
বিজয় থেকে বিজয়ে নাট্যোৎসব সম্পর্কে জানাতে ডাকসু সভাকক্ষে আয়েজিত সংবাদ সম্মেলন/ছবি: জাগো নিউজ

মহান বিজয় দিবস সামনে রেখে তিন দিনব্যাপী বিশেষ নাট্যোৎসবের আয়োজন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) এ উৎসব শুরু হবে।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ডাকসু সভাকক্ষে আয়েজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংগঠনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ।

মোসাদ্দেক বলেন, ডাকসু, ঢাকা মহানগর নাট্য সংসদ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যৌথ সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হবে উৎসবটি। শিরোনাম রাখা হয়েছে ‘বিজয় থেকে বিজয়ে নাট্যোৎসব-২০২৫’।

তিনি জানান, নাট্যোৎসবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশ কয়েকটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ করা হবে। বিশেষভাবে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণাকে মিলিয়ে একটি বিশেষ নাটক উপস্থাপন করা হবে। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের চেতনা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে।

উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নাট্যদলের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কয়েকটি স্বনামধন্য নাট্যদলও অংশ নেবে। প্রতিদিন বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু করে তিনটি করে নাটক মঞ্চায়ন করা হবে। তবে শুক্রবার মঞ্চায়ন হবে চারটি নাটক।

এ উৎসবে নাট্যপ্রেমী সবাইকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ডাকসু।

এফএআর/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।