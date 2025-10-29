জকসু নির্বাচন প্রস্তুতির কাজগুলো চ্যালেঞ্জিং: সিইসি মোস্তফা হাসান
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেছেন, আসন্ন জকসু নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজগুলো চ্যালেঞ্জিং। প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে বলেই সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এর আগে একটি নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি করা হয়েছিল, যেখানে আমি আহ্বায়ক ছিলাম। আমরা কিছু কিছু কাজ করছিলাম, প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ভিসি মহোদয় ও সিন্ডিকেটকে ধন্যবাদ। তারা আমার ওপর আস্থা রেখেছেন।
সিইসি বলেন, এটা একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ, প্রথমবার হচ্ছে। এখানে আমাদের ছাত্র, শিক্ষক, স্টেকহোল্ডার যারা আছেন তাদের সবার সহযোগিতা চাই। এটা একটা কঠিন কাজ এবং আমাদের হাতে সময় কম। সামনে অনেকগুলো প্রসেস আছে, সেগুলো শেষ করতে হবে। স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলে আমরা সব ডেট ঠিক করবো।
তিনি আরও বলেন, চিঠি পাওয়ার পর কয়েকটি মিটিং করেছি। তফসিল কবে এখনই সেটা বলতে পারছি না। এখনো আমাদের কোনো অফিস নেই, বসার জায়গা নেই। তফসিল নিয়ে আমরা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বসবো। আশাকরি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কাজগুলো করবো।
বুধবার জকসু নির্বাচনের জন্য পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনে সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জুলফিকার মাহমুদ এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমান।
