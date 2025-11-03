  2. ক্যাম্পাস

শাবিপ্রবিতে নিরাপত্তাকর্মীকে লাথি, দুই বহিরাগতকে পুলিশে সোপর্দ

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) কর্তব্যরত এক নিরাপত্তাকর্মীকে লাথি মারার অভিযোগে দুই বহিরাগতকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। অভিযুক্ত দুই বহিরাগত সিলেটের মাউন্ট এডোরা হাসপাতাল সংলগ্ন নেহারি পাড়ার বাসিন্দা।

রোববার (২ নভেম্বর) রাত পৌনে বারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি অভিযুক্তদের জালালাবাদ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। এর আগে রাত সোয়া দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে নিরাপত্তাকর্মী ও মোটরসাইকেল আরোহী দুই বহিরাগতের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই দুই বহিরাগত মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দেন। এসময় বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে এক নিরাপত্তাকর্মীকে লাথি মারেন বহিরাগতদের একজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, ‘দুজন বহিরাগতকে ক্যাম্পাসে প্রবেশে বাধা দিলে তারা আমাদের একজন নিরাপত্তাকর্মীর ওপর আঘাত করে। পরে আমরা প্রক্টরিয়াল বডির পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আটক করি এবং প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসি। ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মবশ্বির আলী বলেন, ‘শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রবেশে বাধা দেওয়ায় তারা এক নিরাপত্তাকর্মীর ওপর শারীরিক আঘাত করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। অভিযোগকারী চায় না বিষয়টি বড় হোক, কারণ সবাই আশপাশের এলাকার। তাই বহিরাগত দুজনকে কোর্টে পাঠানো হবে না, সম্ভবত ছেড়ে দেওয়া হবে।’

