‘শান্তিচুক্তির’ পর এবার তিন কলেজ শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর ঢাকা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে ভবিষ্যতে আর সংঘর্ষে না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকা কলেজের শহীদ আ ন ম নজীব উদ্দিন খান খুররম অডিটোরিয়ামে এই মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।

ডিএমপির নিউমার্কেট থানার মধ্যস্থতায় তিনটি কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে একসাথে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এর আগে গত ৯ নভেম্বর ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের মধ্যে সংঘর্ষ রোধে মৌখিক শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেদিন সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ না নিলেও আজ মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।

মিলনমেলায় আইডিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রেযওয়ানুল হক বলেন, আমরা গত সপ্তাহেও এখানে মিলনমেলায় মিলিত হয়েছিলাম কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের পূর্ণতা ছিলো না। কারণ সেই অনুষ্ঠানে সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা ছিলো না। আজ মিলনমেলা পূর্ণতা পেলো। আজকের মিলনমেলার মাধ্যমে আমরা আশা করবো এটা শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো না, বাস্তবে রূপ দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজি নেয়ামুল হক বলেন, আজকে যেটা শুরু হলো সেটা অব্যাহত থাকুক। এই মিলনমেলা জুনিয়রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। মারামারি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় না। সৃজনশীলতা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মনীষীদের জীবনকে অনুসরণ করতে হবে। মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা শিক্ষক, তোমরা সবাই আমাদের শিক্ষার্থী। নিজেদের মধ্যে বিভেদ না রেখে নিজেদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, গত ৫ আগস্টের পর আমি রমনা বিভাগে এসেছি। বিভিন্ন রকম ঝামেলার মধ্যে থাকি, সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত থাকি ঢাকা কলেজ-সিটি কলেজ-আইডিয়াল কলেজের মারামারির কথা শুনে। এই এলাকার ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কিত থাকে। নিউমার্কেট থানার ওসি এবং তিন কলেজের অধ্যক্ষের প্রচেষ্টায় আজকের এই মিলনমেলা। এটি আবার এক ধরনের শান্তি চুক্তি। আগেও যেহেতু শান্তি চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে। এবার আমরা আর চাই না যে এই চুক্তি ভঙ্গ হোক। নিজেদের মেধাবী হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে। এখন থেকে নিজের সহপাঠী, বন্ধু হিসেবে নিজেদের কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, এই মিলনমেলা স্থায়ী করার জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা চাই। এই তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এ সময় শিক্ষার্থীরা একে অপরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। মিলনমেলায় কলেজগুলোর শিক্ষকদের পাশাপাশি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

