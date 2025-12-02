আধুনিক সরঞ্জাম যুক্ত হচ্ছে ঢাবির মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন ও জরুরি চিকিৎসা সেবা জোরদার করতে প্রায় ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে এই মেডিকেল সেন্টার পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সেলিম রেজা, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাকিলা নার্গিস খান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের প্রধান মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ তানভীর আলী, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আলী আরমান, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, ডাকসুর ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ, বিজ্ঞান সম্পাদক ইকবাল হায়দার ও বিভিন্ন হল সংসদের নেতারা।
প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে একটি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স, ১০টি এয়ারকন্ডিশনার, এক্স-রে মেশিন, ইসিজি মেশিন, অ্যানালাইজার, মাইক্রোস্কোপ, হাসপাতাল বেড, আলমিরা, চেয়ার, ডেস্কসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নিচতলায় ইমার্জেন্সি ইউনিট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
এদিকে রোটারি ক্লাব অব গুলশান টাইগার্সের পক্ষ থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে পানি বিশুদ্ধকরণ একটি ফিল্টার মেশিন হস্তান্তর করা হয়। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান নাজমুল করিম ফিল্টারটি হস্তান্তর করেন।
পরিদর্শন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সরঞ্জাম, অ্যাম্বুলেন্স ও ইমার্জেন্সি ইউনিট যুক্ত হওয়ায় সেবার মান আরও উন্নত হবে।
এফএআর/এমএমকে/জেআইএম