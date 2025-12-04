দুই লাখ ছাড়ালো রাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন

দুই লাখ ছাড়ালো রাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষের (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে এখন পর্যন্ত তিন ইউনিটে ২ লাখ ৩ হাজার ৩৭৮টি আবেদন জমা পড়েছে। আবেদন শুরু হয়েছে ২০ নভেম্বর বেলা ১২টা থেকে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে জাগো নিউজকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মো. ছাইফুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ২০ নভেম্বর বেলা ১২টা থেকে রাবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন চলবে ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত তিন ইউনিটে মোট আবেদন জমা পড়েছে ২ লাখ ৩ হাজার ৩৭৮টি। 'এ' ইউনিটে (মানবিক বিভাগ) আবেদন জমা পড়েছে ৮৫ হাজার ৭০০টি, 'বি' ইউনিটে (বাণিজ্য বিভাগ) ২১ হাজার ৭৭৩টি এবং 'সি' ইউনিটে (বিজ্ঞান বিভাগ) ৯৫ হাজার ৯৩৫টি।
এবারের ভর্তি পরীক্ষা 'সি' ইউনিট (বিজ্ঞান) দিয়ে শুরু হবে। ১৬ জানুয়ারি 'সি' ইউনিট (বিজ্ঞান), ১৭ জানুয়ারি 'এ' ইউনিট (মানবিক) এবং ২৪ জানুয়ারি 'বি' ইউনিটের (বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এ বছরে সিলেকশন থাকবে না। দুই শিফটে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রথম শিফটের পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে ১২টা এবং দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা বিকাল ৩টা থেকে ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া এবারের ভর্তি পরীক্ষা রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর ও বরিশাল বিভাগে অবস্থিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
'এ' (মানবিক) ইউনিটের আবেদন ফি ১,৩২০ টাকা, 'বি' (বাণিজ্য) ইউনিটের আবেদন ফি ১,১০০ টাকা ও 'সি' (বিজ্ঞান) ইউনিটের আবেদন ফি ১,৩২০ টাকা। সব ফি ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ।
