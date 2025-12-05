  2. ক্যাম্পাস

শাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন নিলেন ১৪৫ প্রার্থী

প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের (শাকসু) মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় শেষ হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে ১৪৫ ও হল সংসদে ১০৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘শাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের তিনদিনে ২৫১ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। যেখানে কেন্দ্রীয় সংসদে ১৫ নারী সদস্যসহ ১৪৫ প্রার্থী রয়েছেন। হল সংসদে ১০৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন, এর মধ্যে ছাত্রদের শাহপরান হলে ২৫, বিজয়-২৪ হলে ২১, সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ২৬। মেয়েদের আয়েশা সিদ্দিকা হলে ১২, বেগম সিরাজুন্নেছা চৌধুরী হলে ১২, ফাতিমা তুজ জাহরা হলে ৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে আগামীকাল শুক্রবার সকাল ১০ থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া শনিবার বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডোপটেস্ট জমা দেওয়া যাবে।

