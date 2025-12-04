ঢাবিতে ছুটির মধ্যেই চলবে অনার্স ৪র্থ বর্ষ ও মাস্টার্স পরীক্ষা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শীতকালীন ছুটি চলমান থাকলেও বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শুরু হওয়া অনার্স চতুর্থ বর্ষের অষ্টম সেমিস্টার এবং মাস্টার্স চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা চালু থাকবে। সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনদের মতামতের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় এবং পরীক্ষার্থীদের সম্মতির ভিত্তিতে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিকে পরীক্ষা চালিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, ডাকসু ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের আবেদনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হলে অবস্থান করে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ হল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।
এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সংস্কার কাজ চলমান থাকায় এসব কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সব শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহায়তা এবং হলে থাকা শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনায় ডাকসু ও হল সংসদ প্রতিনিধিদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
