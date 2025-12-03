  2. ক্যাম্পাস

৫ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ ইডেন কলেজ শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৫ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ ইডেন কলেজ শিক্ষার্থীদের
৫ দফা দাবিতে আজিমপুর-নীলক্ষেত সড়ক অবরোধ করেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা/ছবি: জাগো নিউজ

প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশকে ঘিরে সহশিক্ষার বিরোধিতা করে ইডেন মহিলা কলেজের স্বতন্ত্রতা রক্ষায় ৫ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন কলেজটির শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ১১টার দিকে কলেজের ২ নম্বর গেটের আজিমপুর-নীলক্ষেত সড়ক অবরোধ করেন তারা। এতে ওই সড়কে যানচলাচল বন্ধ রয়েছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা, ‘তোমার দাবি আমার দাবি, ৫ দফা’, ‘সহশিক্ষার ঠিকানা, ইডেন কলেজে হবে না’ ইত্যাদি স্লোগাান দিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষার্থীদের ৫ দফা দাবি হলো—
১.ইডেনকে শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।
২.ইডেন মহিলা কলেজের কোনো ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা যাবে না।
৩.বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় ১টা থেকে ৭টা না, ২৪ ঘণ্টা রাখতে হবে।
৪.ইডেনকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা, ইন্টারমিডিয়েট চালু না করা।
৫.ইডেন কলেজ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেখানে ইডেনকে শুধুমাত্র একটি ফ্যাকাল্টিতে রূপান্তর করা যাবে না।

এনএস/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।