ঢাবিতে শীতকালীন ছুটি বহাল, ২৮ ডিসেম্বর থেকে সশরীরে ক্লাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শীতকালীন ছুটি বহাল রেখে আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে আবাসিক হল খোলা ও সশরীরে নিয়মিত ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিনস কমিটি।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় ভূমিকম্প পরবর্তী আবাসিক হলগুলোর কারিগরি নিরীক্ষণ ও চলমান সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বুয়েট বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ বিবেচনায় রেখে পূর্বঘোষিত শীতকালীন ছুটি বহাল রাখার পাশাপাশি ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর অতিরিক্ত ছুটি হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।
ছুটিকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। তবে জরুরি শিক্ষণ ঘাটতি পুষিয়ে নিতে অনলাইন ক্লাস ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে।
এ ছাড়া আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে স্থগিত পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সভায়। সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভাগগুলো নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করবে।
সভায় আরও জানানো হয়, হলগুলোর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যে চলছে এবং আবাসিক হল খোলার পরও কিছু হলে সংস্কার অব্যাহত থাকতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে প্রশাসন।
এফএআর/এমএমকে/এমএস