  2. ক্যাম্পাস

শাকসু নির্বাচন

দ্বিতীয় দিন মনোনয়ন নিলেন ৫৮ শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে (শাকসু) অংশ নিতে দ্বিতীয় দিনে ৫৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এরমধ্যে ৬ জন নারী প্রার্থী রয়েছেন।

বুধবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় সংসদে ৫৮ জনসহ দুদিনে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া হল সংসদে দুদিনে ৬৫জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। এরমধ্যে ছাত্রদের শাহপরান হলে ১৯, বিজয়-২৪ হলে ১১, সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ১৭। মেয়েদের আয়েশা সিদ্দিকা হলে ৬, বেগম সিরাজুন্নেছা চৌধুরী হলে ৮, ফাতিমা তুজ জাহরা হলে চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে ২ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ সই করা বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বিতরণ ও ডোপ টেস্টের সময় বৃদ্ধি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক, বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০ থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমা দেওয়া যাবে। শুক্রবার সকাল ১০ থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ও শনিবার (৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া শনিবার (৫ ডিসেম্বর) বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডোপটেস্ট জমা দেওয়া যাবে।

