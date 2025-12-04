  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে বিজয়ের মাসে আলোকসজ্জা না হওয়ার সংবাদ সঠিক নয়

প্রকাশিত: ১২:১৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিজয়ের মাস উদযাপনে নেই আলোকসজ্জা এ বছর’ শীর্ষক সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ সময় তারা এমন সংবাদের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে, অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজয়ের মাস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রতি বছরের মতোই বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে এবারও বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিজয়ের মাস উপলক্ষে মাসব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে আলোকসজ্জা করা হবে। সংবাদে অন্যান্য বছর পুরো মাসজুড়ে আলোকসজ্জা করা হয় বলে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই মাসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে সদা সচেষ্ট। এমতাবস্থায়, বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

