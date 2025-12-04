ঢাবির গ্রন্থাগারে যুক্ত হলো ২৯টি আন্তর্জাতিক ই-রিসোর্স
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য বহুল ব্যবহৃত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ২৯টি ই-রিসোর্স সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) গ্রন্থাগারে। গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত লাইব্রেরি কমিটির সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এসব ই-রিসোর্স যুক্ত করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-জার্নাল, ই-বুক, ডাটাবেজ, এনসাইক্লোপিডিয়া, ডিরেক্টরি ও রিসার্চ টুলসসহ মোট ২৯টি আন্তর্জাতিক মানের ই-রিসোর্স সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে। এসব রিসোর্সের মধ্যে রয়েছে American Institute of Physics (AIP), American Society for Civil Engineers (ASCE), American society of Agriculture and Biological Engineers (ASABE), American society of Mechanical Engineers (ASME), Cambridge University Press (CUP), De Gruyter Journal, EBSCO including CMMC, Grove Art Online Include Benezit Dictionary of Artists, HeinOnline Academic Core Collection, Nature Research, Emerald Insight, IEEE Xplore Digital Library, Indian Journals, International Forestry Review, Institute of Physics (IOP), JSTOR, Manupatra for Online Database Access, MAX Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford Journals, Project MUSE, Royal Society for Chemistry (RSC), Scientific American, SciFinder, Southeast Asian archive, Springer, Wiley Online Library ও Turnitin iThenticate PG 2.0 ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারীদের জন্য রিমোট অ্যাক্সেস সুবিধার্থে EZproxy সেবা চালু রয়েছে। পাশাপাশি Research4Life এর আওতায় HINARI, AGORA, OARE, ARDI I GAOLI প্ল্যাটফর্ম থেকেও গবেষণা উপকরণ ব্যবহার করা যাবে।
ই-বুকসের জন্য ১৪টি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে Cambridge eBooks Online, De Gruyter LIS Books Collection, Elsevier, JSTOR, Oxford Scholarship Online, Pearson, Project MUSE books, SAGE, Springer, Taylor and Francis, World Scientific ও Wiley Online। তবে ACS eBooks Complete ও McGraw Hill ই-বুকস সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা এসব ই-রিসোর্স তাদের নিয়মিত পাঠদান, গবেষণা ও একাডেমিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। গ্রন্থাগারের সব সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে https://du.ac.bd/offices/LIB অথবা www.library.du.ac.bd ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
এফএআর/এমএমকে/জেআইএম