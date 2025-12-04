শিক্ষা ও গবেষণা জোরদারে বুয়েট-পেট্রোবাংলা সমঝোতা

শিক্ষা ও গবেষণা জোরদারে বুয়েট-পেট্রোবাংলা সমঝোতা
শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) পেট্রোবাংলার বোর্ড রুমে এক অনুষ্ঠানে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পেট্রোবাংলার উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তারিকুল ইসলাম খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।
অনুষ্ঠানে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
পেট্রোবাংলার পক্ষে সচিব (ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক) মো. আমজাদ হোসেন এবং বুয়েটের পক্ষে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (রাইজ) পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সমঝোতা স্মারকে সই করেন। অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বুয়েট ও পেট্রোবাংলার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে, যা গবেষণা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে বলে জানানো হয়। ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রি সম্পৃক্ত গবেষণা, সফটওয়্যার ও গবেষণাগার ব্যবহারের সুযোগ, ড্রিলিং সাইট, সাইসমিক সার্ভে, প্রসেস প্ল্যান্ট ও কয়লা খনি পরিদর্শনসহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে উভয় পক্ষ।
এছাড়া এই সহযোগিতার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, যৌথ গবেষণা, সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তৈরি হবে। তবে গবেষণার স্বার্থে গোপনীয় বা সংবেদনশীল তথ্য ব্যতীত অন্যান্য তথ্য বুয়েট ব্যবহার করতে পারবে।
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরবর্তী পাঁচ বছর কার্যকর থাকবে এবং মেয়াদ শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও পাঁচ বছরের জন্য নবায়নযোগ্য হবে।
পেট্রোবাংলা জানায়, বিশ্বব্যাপী ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা জ্ঞান, প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই সমঝোতা দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা আরও সুসংহত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এনএস/এমএমকে/জেআইএম