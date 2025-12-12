শাকসু ও হল সংসদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

শাকসু ও হল সংসদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ
সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাতে শাকসু নির্বাচনের ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদে ৯৭ জন প্রার্থী বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৭ জন ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ৪ জন প্রার্থী রয়েছেন।
এছাড়া ক্রীড়া সম্পাদক পদে ২, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৪, সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক পদে ২, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৩, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ২, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক পদে ৩, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ৩, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক পদে (শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য) ৪, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে ৪, শিক্ষা-গবেষণা-ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক পদে ৫, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ৫, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ৪, পরিবহন সম্পাদক পদে ৪, কাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন বিষয়ক সম্পাদক ৪, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ৫ ও সদস্যপদে ২৮ জন প্রার্থী রয়েছেন।
হল সংসদে ভিপি, জিএস, এজিএস, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমাজসেবা সম্পাদক ও সদস্যের তিন পদসহ মোট ৯টি পদের বিপরীতে ছেলেদের ৩টি হলে মোট প্রার্থী ৫৩ জন।
শাহপরানে হলে ১৭ জন প্রার্থী (ভিপি ৪, জিএস ২, এজিএস ৩, ক্রীড়া সম্পাদক ১, সাহিত্য ১, সমাজসেবা ২, সদস্য ৬)। বিজয়-২৪ হলে ১৮ জন প্রার্থী (ভিপি ২, জিএস ২, এজিএস ২, ক্রীড়া সম্পাদক ২, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ২, সমাজসেবা ৩, সদস্য ৫)। সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ১৮ জন প্রার্থী (ভিপি ২, জিএস ৩, এজিএস ৩, ক্রীড়া সম্পাদক ২, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ২, সমাজসেবা ১, সদস্য ৫) রয়েছেন।
ছাত্রীদের তিনটি হলের মধ্যে আয়েশা সিদ্দিকা হলে ৯টি পদে মোট ১০ জন প্রার্থী। সমাজসেবা পদে প্রার্থী ২ জন। ভিপিসহ বাকি পদগুলোতে একজন করে প্রার্থী। বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলে ৯টি পদে প্রার্থী ১১ জন। এরমধ্যে ভিপি পদে ৩ জন প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ফাতেমা-তুজ-জাহরা হলের প্রার্থী ১০ জন। এরমধ্যে ক্রীড়া সম্পাদককে কোনো প্রার্থী নেই এবং সদস্য পদে ২ জন প্রার্থী। ভিপি পদে ৩ জন ও জিএস পদে ২ জন প্রার্থী রয়েছেন। বাকি পদগুলোতে একজন করে প্রার্থী রয়েছে।
