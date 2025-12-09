ব্রাকসুতে শিবির সমর্থিত পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র শিবির সমর্থিত বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে৷
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ গেইটে শাখা শিবিরের সভাপতি ও বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের উপদেষ্টা সুমন সরকার পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ২০২০-২১ সেশনের স্নাতকের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবির, সাধারণ সম্পাদক পদে অর্থনীতি বিভাগের (১৩ ব্যাচের) শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের বায়োজিদ শিকদার।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ গণতন্ত্র সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান জয়, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ইমরান খান,ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে উম্মে হানি তানিয়া, সাহিত্য সাংস্কৃতিক পদে আব্দুল কাদের, ক্রিয়া ও সমাজসেবা ফাতিহুল হক শোভন, পরিবহন সম্পাদক পদে শিবলী সাদিক এছাড়াও কার্যনির্বাহী পদে আল হুমাইরা ঐশী, বায়োজিদ বোস্তামি, মরিয়ম জমিলা।
এছাড়াও বিজয় ২৪ হলে ভিপি পদে আব্দুল মজিদ, সাধারণ সম্পাদক পদে নেজাজ ও এজিএস পদে আব্দুল আহাদ
শহীদ মুখতার এলাহী হলে ভিপি পদে শাকিব আল হাসান, জিএস পদে মুশফিক রহমান শুভ এজিএস পদে কাইয়ুম উদ্দিন।
মেয়েদের শহিদ ফেলানী হলে ভিপি পদে সানজিদা ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক পদে সুমাইয়া তাহরীমা শিথিল, এজিএস পদে জেসমিন আক্তার।
শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি ও বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের উপদেষ্টা সুমন সরকার বলেন, বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ নামে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্যানেলে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া ছেলে ও নারী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমরা আশা করছি এ প্যানেল থেকে নির্বাচনে অংশ প্রত্যেক প্রার্থী জয়ী হবে।
