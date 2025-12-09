রাবির একাডেমিক ভবনের ছাদে আগুন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাডেমিক ভবনের ছাদে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আধাঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় এই ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাদের এক কোণে থাকা কাঠ, খড়কুটো, কাগজ-বোর্ডসহ নাট্যকলার বিভিন্ন পুরোনো সরঞ্জামে আগুন ধরে যায়।
তাদের ধারণা, কেউ ধূমপান করে সিগারেটের খোসা ফেলে যাওয়ার কারণে অথবা ছাদের ওপর রাখা কাচে সূর্যের আলোর প্রতিফলন থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। ধোঁয়া দেখে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা দৌড়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে পর্যাপ্ত গ্যাস না থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সময় লাগে।
আগুনে বড় ধরনের ক্ষতি না হলেও ঘটনাটি নিয়ে শিক্ষার্থী ও বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নীরব বলেন, আমরা আগুনের ধোয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠে বালতি ভর্তি পানি দেই। গ্যাস সিলিন্ডারগুলোতে তেমন কোনো গ্যাস ছিল না, সেগুলো কোনোটাতে গ্যাসে নেই কোনোটাতে হালকা পরিমাণ গ্যাস ছিল। আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দেওয়া হলে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে।
প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আরিফ হায়দার বলেন, হঠাৎ নিচ থেকে দেখতে পাই উপরে ধোঁয়া উড়ছে। আমার এক ছাত্র আমাকে ফোন দেয়, আমি তখন ছাদে উঠি। আগুনের লেলিহান শিখা অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল।'
তিনি আরও বলেন, আমার ছাত্ররা বালতি ভর্তি পানি এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং মোটামুটি আগুন নিভে যায়। এরপর আমরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়েছি। আমার ধারণা কেউ আগুন লাগায়নি হয়তো কেউ ধূমপান খেয়ে ফেলে রেখে গেছে সেখান থেকে হয়তো আগুন লেগেছে।
ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের রাবি শাখার পরিচালক মো. ওয়ালিদ হোসেন বলেন, আগুন লাগার খবর শুনে আমাদের দুইটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/এমএস