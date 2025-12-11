শাকসু নির্বাচনে ‘স্বতন্ত্র সাস্টিয়ান জোট’র আত্মপ্রকাশ

শাকসু নির্বাচনে ‘স্বতন্ত্র সাস্টিয়ান জোট’র আত্মপ্রকাশ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের একাংশ নিয়ে ‘স্বতন্ত্র সাস্টিয়ান জোট’ নামে প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন জোটের প্রার্থীরা। এসময় জোটের আটজন উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, ‘ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে অনেকগুলো অরাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও মানবিক সংগঠন রয়েছে। এমন শিক্ষার্থীও রয়েছেন যারা কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত না থেকেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে সবসময় সোচ্চার ভূমিকা রাখেন। কিন্তু তারা সম্মিলিত না হওয়ার কারণে সেই আওয়াজ প্রশাসনের স্বৈরাচারী মনোভাবকে এড়াতে পারে না, তাদেরকে নিয়েই আমরা জোট করেছি।’
