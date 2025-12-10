বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি আনিসুজ্জামান, সম্পাদক মহিদুস সামাদ

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি আনিসুজ্জামান, সম্পাদক মহিদুস সামাদ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) শিক্ষক সমিতির ২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদার এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মহিদুস সামাদ খান।
বুধবার (৯ ডিসেম্বর) নির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মাসুদ করিম। বুয়েট শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত কমিটি জানুয়ারি ২০২৬ এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। কোষাধ্যক্ষ পদে কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হোসেন এবং যুগ্ম-সম্পাদক পদে যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. তৌফিক হাসান নির্বাচিত হয়েছেন।
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. লাবনী আফরোজ এবং আপ্যায়ন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের লেকচারার মো. মাহিন মোবাররাত।
