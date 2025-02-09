  2. ক্যাম্পাস

এবার গোলাম আজমের ব্যঙ্গচিত্র আকঁলো মুহসীন হলের ৩ শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৭ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে গোলাম আজমের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে হলটির ৩ শিক্ষার্থী/ছবি: সংগৃহীত

জগন্নাথ হলের পর এবার বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে গোলাম আজমের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে একই হলের তিন শিক্ষার্থী।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১২টায় চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সিয়াম সাফায়েত, ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের মেহেদী হাসান ও অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের শিশির আহমেদের উদ্যোগে এই ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়।

আয়োজকদের একজন শিশির আহমেদ বলেন, রাজাকারদের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের জায়গা থেকে মূলত আমাদের এই ব্যঙ্গচিত্র আকাঁ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই ঘৃণা যেন স্থায়ী থাকে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষার্থীদের সম্মুখে রাজাকারদের এই ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরা।

এর আগে, ঢাবির জগন্নাথ হলের প্রবেশমুখের রাস্তায় জামায়াতে ইসলামীর বিতর্কিত নেতা গোলাম আজম, যুদ্ধাপরাধে দণ্ডিত কাদের মোল্লা ও মতিউর রহমান নিজামীর ছবি আঁকা হয়। তবে হল প্রশাসন হলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ছবিগুলো মুছে দেয়। তার ঠিক একদিন পরই মুহসীন হলে এই ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হলো।

