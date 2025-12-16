ফিফা দ্য বেস্ট: ভোট, তালিকা ও সম্প্রচার
বরাবরের মতো এ বছরও বছরব্যাপী সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করবে ফিফা। কাতারের দোহায় আজ (মঙ্গলবার) জমকালো আয়োজনে সম্মানিত করা হবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির বর্ষসেরাদের।
২০১৭ সাল থেকে ফিফা সম্মানিত করে আসছে বর্ষসেরাদের। সেরা পারফর্মারদের স্বীকৃতি দেওয়ার ফিফা দ্য বেস্ট – এর এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে আজ রাত ১১টায়।
নারী ও পুরুষ উভয় ফুটবলের সেরা কোচ, সেরা গোলকিপার, সেরা গোল, ফিফা ফেয়ার প্লে ও ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকবে সেরা পুরুষ ও সেরা নারী খেলোয়াড়ের হাতে উঠে যাওয়া - দ্য বেস্ট খেতাব।
পুরুষদের ফুটবলে এই খেতাব প্রাপ্তির তালিকায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছেন ১১জন। বিশেষ নজর থাকবেন উসমান দেম্বেলে ও লামিনে ইয়ামাল। সবশেষ ব্যালন ডি’অরের মতো হাড্ডাহাড্ডি ভোটিং লড়াই হবে দুজনের মধ্যে। কাতারের দোহার ফেয়ারমন্ট কাতারা হলে অনুষ্ঠিত হবে এই অনষ্ঠান।
আকাঙ্ক্ষিত এই জমকালো আয়োজন ফিফার ওয়েবসাইট সরাসরি সম্প্রচার করবে,। দেখা যাবে তাদের ইউটিউব চ্যানেলেও।
মোট চার বিভাগে হবে ভোট। ফিফা নিবন্ধিত প্রত্যেক দেশের জাতীয় দলের অধিনায়ক ও মনোনীত কোচ সুযোগ পাবেন ভোট দেওয়ার। সুযোগ থাকছে প্রতিটি দেশের একজন করে মনোনীত সাংবাদিক ও অনলাইনের ভক্তদের ভোট।
চারটি বিভাগের ভোটাররা সমান গুরুত্বে ভোট প্রদান করেছেন। প্রত্যেক ভোটার তিনজন খেলোয়াড়কে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এতে প্রথম পছন্দ পাওয়া খেলোয়াড় পেয়েছেন ৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় পছন্দ ৩ পয়েন্ট এবং তৃতীয় পছন্দ ১ পয়েন্ট। সব বিভাগের মোট পয়েন্ট যোগ করে সর্বোচ্চ স্কোরধারীকেই সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
ভক্তরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন সেরা একাদশ নির্বাচনেও। ভক্ত ও সাবেক ফুটবলারদের ভোটে নির্বাচিত হবে সেরা গোলের পুরস্কার মার্তা ও পুসকাস অ্যাওয়ার্ড জয়ী। ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড নির্বাচনে শুধু ভক্তদের ভোটই নেওয়া হয়েছে। আর বিশেষজ্ঞ এক প্যানেল নির্ধারণ করবে ফেয়ার প্লে পুরস্কার।
মোট ১২টি বিভাগে দেওয়া হবে পুরস্কার – দ্য বেস্ট ফিফা নারী খেলোয়াড়, দ্য বেস্ট ফিফা পুরুষ খেলোয়াড়, দ্য বেস্ট ফিফা নারী দলের কোচ, দ্য বেস্ট ফিফা পুরুষ দলের কোচ, দ্য বেস্ট ফিফা নারী গোলকিপার, দ্য বেস্ট ফিফা পুরুষ গোলকিপার, দ্য বেস্ট ফিফা নারী বর্ষসেরা একাদশ, দ্য বেস্ট ফিফা পুরুষ বর্ষসেরা একাদশ, ফিফা মার্তা অ্যাওয়ার্ড (নারীদের সেরা গোল), ফিফা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড (পুরুষদের সেরা গোল), ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড, ফিফা ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড।
বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়
উসমান দেম্বেলে (পিএসজি ও ফ্রান্স), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি ও মরক্কো),হ্যারি কেইন (বায়ার্ন ও ইংল্যান্ড), কিলিয়ান এমবাপে (রিয়াল মাদ্রিদ ও ফ্রান্স), নুনো মেন্দেজ (পিএসজি ও পর্তুগাল), কোল পালমার (চেলসি ও ইংল্যান্ড), পেদ্রি (বার্সেলোনা ও স্পেন), রাফিনিয়া (বার্সেলোনা ও ব্রাজিল), মোহাম্মদ সালাহ (লিভারপুল ও মিসর), ভিতিনিয়া (পিএসজি ও পর্তুগাল), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা ও স্পেন)।
বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড়
স্যান্ডি বাল্টিমোর (চেলসি ও ফ্রান্স), নাথালি বিওর্ন (চেলসি ও সুইডেন), আইতানা বোনমাতি (বার্সেলোনা ও স্পেন), লুসি ব্রোঞ্জ (চেলসি ও ইংল্যান্ড), মারিওনা কালদেন্তি (আর্সেনাল ও স্পেন), তেমওয়া চাউইঙ্গা (কানসাস সিটি ও মালাউয়ি), কাদিদিয়াতু দিয়ানি (লিওঁ ও ফ্রান্স), মেলচি দুমোরনে (লিওঁ ও হাইতি), পাতরি গুইহারো (বার্সেলোনা ও স্পেন), লিন্ডসে হিপস (লিওঁ ও যুক্তরাষ্ট্র), লরেন জেমস (চেলসি ও ইংল্যান্ড), ক্লোয়ি কেলি (ম্যান সিটি/আর্সেনাল ও ইংল্যান্ড), এওয়া পায়োর (বার্সেলোনা ও পোল্যান্ড), ক্লাউদিয়া পিনা (বার্সেলোনা ও স্পেন), আলেক্সিয়া পুতেয়াস (বার্সেলোনা ও স্পেন), অ্যালেসিয়া রুশো (আর্সেনাল ও ইংল্যান্ড), লিয়া উইলিয়ামসন (আর্সেনাল ও ইংল্যান্ড)।
পুরুষ দলের সেরা কোচ
হাভিয়ের আগুয়েরে (মেক্সিকো), মিকেল আর্তেতা (আর্সেনাল), লুইস এনরিকে (পিএসজি), হ্যান্সি ফ্লিক (বার্সেলোনা), এনজো মারেসকা (চেলসি), রবার্তো মার্তিনেজ (পর্তুগাল) ও আর্নে স্লট (লিভারপুল)।
নারী দলের সেরা কোচ
সোনিয়া বোমপাস্তোর (চেলসি), জোনাতান জিরালদেজ (লিওঁ), সেব হাইনস (অরল্যান্ডো), রেনি স্লেজার্স (আর্সেনাল), সারিনা ভিগমান (ইংল্যান্ড)।
সেরা পুরুষ গোলকিপার
আলিসন বেকার (লিভারপুল ও ব্রাজিল), থিবো কোর্তোয়া (রিয়াল মাদ্রিদ ও বেলজিয়াম), জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা (পিএসজি/ম্যান সিটি ও ইতালি), এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা ও আর্জেন্টিনা), মানুয়েল ন্যয়ার (বায়ার্ন ও জার্মানি), ডেভিড রায়া (আর্সেনাল ও স্পেন), ইয়ান সমার (ইন্টার মিলান ও সুইজারল্যান্ড) এবং উজচেখ শেঝনি (বার্সেলোনা ও পোল্যান্ড)।
সেরা নারী গোলকিপার
অ্যান-কার্টিন বার্গার (গোথাম ও জার্মানি), কাতা কোল (বার্সেলোনা ও স্পেন), ক্রিস্তিয়ানে এন্দলার (লিওঁ ও চিলি), হানা হ্যাম্পটন (চেলসি ও ইংল্যান্ড), অ্যানা মুরহাউজ (অরল্যান্ডো ও ইংল্যান্ড), চিয়ামাকা এননাদোজি (পিএসজি/ব্রাইটন ও নাইজেরিয়া), ফ্যালন টিউলিস-জয়েস (ম্যান ইউনাইটেড ও যুক্তরাষ্ট্র)।
আইএন