আওয়ামী লীগের চিকা মারার সময় যুবলীগ নেতাসহ আটক ৩

আওয়ামী লীগের চিকা মারার সময় যুবলীগ নেতাসহ আটক ৩
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দিনে-দুপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের পক্ষে চিকা মারার সময় ওই সংগঠনের তিন নেতাকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানের দেয়ালে চিকা মারার সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা ওই তিনজনকে আটক করেন। পরে ফটিকছড়ি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের থানায় নিয়ে আসে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন পৌরসভা যুবলীগের সহ-সভাপতি মো. তারেক হোসেন, মো. আকরাম ও মোহাম্মদ বেলাল।
এর আগে রোববার নিষিদ্ধ সংগঠনের পক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে নানুপুর বাজার এলাকা থেকে হাসান মুন্সী এবং সমিতিরহাট ইউনিয়ন থেকে দিদারুল আলম নামে আরও দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করে পুলিশ।
ঘটনার বিষয়ে বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, গাউছিয়া কমিটি, তালিমুদ্দীন মাদ্রাসা ও উপজেলা মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানের দেয়ালে চিকা মারার সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মী, ছাত্র সমন্বয়ক ও সাধারণ মানুষ তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
ঘটনার পর ফটিকছড়ি থানার সামনে অবস্থান নিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা থাকায় তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এমআরএএইচ/জেএইচ/জেআইএম