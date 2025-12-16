মুক্তির আগেই ফাঁস নতুন অ্যাভেঞ্জার্সের টিজার, অনেক চমকের ইঙ্গিত
বহুল প্রতীক্ষিত সুপারহিরো চলচ্চিত্র ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ মুক্তির আগেই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের আগেই অনলাইনে ফাঁস হয়েছে ছবিটির তিনটি টিজার। সে নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল উত্তেজনা ও জল্পনা।
ফাঁস হওয়া টিজারগুলোতে ইঙ্গিত মিলেছে ক্রিস ইভান্সের ক্যাপ্টেন আমেরিকা, ক্রিস হেমসওয়ার্থের থর এবং রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের ডক্টর ডুমের উপস্থিতির। এসব টিজার মূলত মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ ছবির সঙ্গে শুধুমাত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের জন্য।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে, মার্ভেল স্টুডিও চার ধাপে টিজার প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিল। ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে টিজার মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু কড়া সতর্কতার পরও দর্শকদের কেউ কেউ প্রেক্ষাগৃহে ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। পরে দ্রুত সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়।
সবচেয়ে আলোচিত টিজারটিতে দেখা যায় স্টিভ রজার্সকে। তিনি মোটরসাইকেলে করে সেই বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’ ছবিতে। ঘরের ভেতরে নিজের পুরোনো ক্যাপ্টেন আমেরিকার পোশাকের দিকে তাকালেও তিনি সেটি না তুলে কোলে নেন নিজের শিশুপুত্রকে। ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটির নাম জেমস রজার্স।
টিজারের শেষ দৃশ্যে ভেসে ওঠে বার্তা, স্টিভ রজার্স ফিরছেন ‘অ্যাভেঞ্জার্স ডুমসডে’-তে। এরপর দেখানো হয় ছবিটির মুক্তির দিন গণনার সূচক।
এর আগে ক্রিস ইভান্স প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন, তিনি নতুন অ্যাভেঞ্জার্স ছবিতে নেই। তবে টিজার ফাঁসের পর ভক্তদের ধারণা, চমক বজায় রাখতেই নিজের অংশগ্রহণ অস্বীকার করেছিলেন অভিনেতা।
ফাঁস হওয়া বাকি দুটি টিজারে দেখা যায় ক্রিস হেমসওয়ার্থের থর এবং রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের ডক্টর ডুম চরিত্রকে। ধারণা করা হচ্ছে, এই তিনটি চরিত্রই ছবির মূল দ্বন্দ্ব ও আবেগের কেন্দ্রবিন্দু হবে।
ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলের তথ্য অনুযায়ী, ‘এন্ডগেম’-এর পরবর্তী সময়রেখার কিছু অংশ নতুনভাবে সাজিয়ে পরিচিত চরিত্রগুলোর ওপর আবারও জোর দিতে চাইছে মার্ভেল, কারণ নতুন চরিত্রগুলো নিয়ে দর্শক প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র।
এই ছবিতে অভিনয় করছেন ক্রিস হেমসওয়ার্থ, অ্যান্থনি ম্যাকি, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান, টম হিডলস্টন, পল রাড, লেটিশিয়া রাইট, উইনস্টন ডিউক এবং রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। এছাড়া আরও রয়েছেন সিমু লিউ, ফ্লোরেন্স পিউ, ডেভিড হারবার, ওয়াট রাসেল, পেদ্রো পাসকাল, ভেনেসা কিরবি, প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট, ইয়ান ম্যাককেলেন, জেমস মার্সডেন ও চ্যানিং টাটাম।
ছবিটি পরিচালনা করছেন রুশো ভ্রাতৃদ্বয় এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন স্টিফেন ম্যাকফিলি।
‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। এর পরের পর্ব ‘অ্যাভেঞ্জার্স: সিক্রেট ওয়ার্স’ মুক্তির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২০২৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর।
এলআইএ